UN HAMLET DE MOINS, 14 mai 2022, .

UN HAMLET DE MOINS

2022-05-14 18:00:00 – 2022-05-14 20:00:00

La médiathèque de l’Ancre a le plaisir de renouveler son partenariat avec le Théâtre des 13 vents, dans le cadre du projet Itinérance, afin de vous offrir une soirée théâtrale de choix.

Hamlet, c’est une vieille histoire… Dans la pièce de Shakespeare, quatre jeunes gens travaillent depuis 420 ans : Hamlet, le prince poète, Ophélie, Laërte son frère, Horatio, l’ami philosophe.

Arracher ces quatre rôles à la pièce d’origine c’est les laisser creuser et explorer pour euxmêmes des galeries souterraines dans le monument, et de ses labyrinthes, et sortir la tête, à intervalles réguliers, pour éprouver les nouveaux visages de l’obscénité du pouvoir.

Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano d’après Hamlet de Shakespeare – Avec la Troupe Associée.

18H – Salle Rosa Parks (Carnon)

Gratuit sur réservation – Dès 15 ans

Durée : 1h30

Renseignements : Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35

Rendez-vous salle Rosa Parks pour une soirée théâtrale de choix !

culture@mauguio-carnon.com +33 4 67 29 65 35

La médiathèque de l’Ancre a le plaisir de renouveler son partenariat avec le Théâtre des 13 vents, dans le cadre du projet Itinérance, afin de vous offrir une soirée théâtrale de choix.

Hamlet, c’est une vieille histoire… Dans la pièce de Shakespeare, quatre jeunes gens travaillent depuis 420 ans : Hamlet, le prince poète, Ophélie, Laërte son frère, Horatio, l’ami philosophe.

Arracher ces quatre rôles à la pièce d’origine c’est les laisser creuser et explorer pour euxmêmes des galeries souterraines dans le monument, et de ses labyrinthes, et sortir la tête, à intervalles réguliers, pour éprouver les nouveaux visages de l’obscénité du pouvoir.

Conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano d’après Hamlet de Shakespeare – Avec la Troupe Associée.

18H – Salle Rosa Parks (Carnon)

Gratuit sur réservation – Dès 15 ans

Durée : 1h30

Renseignements : Service Culture, Traditions et Patrimoine au 04 67 29 65 35

dernière mise à jour : 2022-05-01 par