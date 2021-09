Passy Chapelle de Bay Haute-Savoie, Passy Un hameau, une chapelle : visite de la chapelle du Bienheureux François de Sales à Bay Chapelle de Bay Passy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’association “Les Amis du site de Bay” ouvre la porte d’habituellement fermée de la chapelle de Bay, dévoilant ainsi au public l’intérieur très baroque de cet édifice de 1622. Pour accompagner la visite, un recueil d’archives et de photographies est également mis à disposition du public apportant des informations sur l’histoire de ce hameau de Passy et la restauration de sa chapelle.

Entrée libre

Derrière la chapelle de Bay se cache des élements de décoration typiquement baroques que vous pourrez venir découvrir au cours des Journées Européennes du Patrimoine. Chapelle de Bay 3600, route du Plateau d’Assy, 74190 Passy Passy La Zéta Haute-Savoie

