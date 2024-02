Un guidon pour l’espoir Rue de Cluny Givry, dimanche 26 mai 2024.

Manifestation au profit de la recherche fondamentale contre les cancers pédiatriques le défi « Un guidon pour l’espoir ».

Départs en ligne où il sera possible de pédaler, de courir ou de marcher.

2 parcours pédestres de 6 et 3 km avec petit ravitaillement à l’arrivée. Il est possible de venir avec son compagnon à 4 pattes à condition qu’il soit tenu en laisse.

2 parcours vélos de 50 et 20 km mix voie verte et route avec accompagnants et petit ravitaillement à l’arrivée. .

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26

Rue de Cluny Parc Oppenheim

Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lerevedemariedream@gmail.com

