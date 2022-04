Un Grand Site dans le vent Goulien, 29 avril 2022, Goulien.

Un Grand Site dans le vent Goulien

2022-04-29 – 2022-04-29

Goulien Finistère Goulien

Partez à la découverte de cet élément qui nous entoure immuablement sur le territoire du Grand Site de France.

Accompagné de notre guide vous irez observer le parc éolien de Goulien avant de prendre part à des expériences ludiques et interactives à la Maison du vent.

Cette balade sera agrémentée de bons mots et d’anecdotes pour décrire le patrimoine remarquable lors de la traversée du charmant bourg de la commune.

Apprenez à connaître les multiples facettes d’un composant qui nous est quotidien et familier mais qui demeure pour autant très mystérieux.

Une balade familiale de 4km où se mélange les traditions et la science.

Partez à la découverte de cet élément qui nous entoure immuablement sur le territoire du Grand Site de France.

Accompagné de notre guide vous irez observer le parc éolien de Goulien avant de prendre part à des expériences ludiques et interactives à la Maison du vent.

Cette balade sera agrémentée de bons mots et d’anecdotes pour décrire le patrimoine remarquable lors de la traversée du charmant bourg de la commune.

Apprenez à connaître les multiples facettes d’un composant qui nous est quotidien et familier mais qui demeure pour autant très mystérieux.

Une balade familiale de 4km où se mélange les traditions et la science.

Goulien

dernière mise à jour : 2022-03-25 par