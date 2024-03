Un grand musée bleu Mucem 10 ans Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Un grand musée bleu Mucem 10 ans Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Résolument tourné vers la Méditerranée, les pieds dans l’eau, le Mucem souhaite s’engager durablement pour la protection de la biodiversité marine et la lutte contre les pollutions.

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril, le Mucem s’unit à la Fondation Tara Océan pour un grand week-end autour de ces enjeux conférences, projections, ateliers immersifs et performances artistiques nous invitent à construire, tous ensemble, Un grand musée bleu .



La Fondation Tara Océan développe une expertise scientifique de haut niveau sur la mer et l’océan. En avril 2023, la goélette Tara est partie sillonner les côtes européennes pour un voyage de deux ans ans afin d’étudier l’impact des pollutions terrestres et du changement climatique sur les écosystèmes côtiers.



Ce grand périple fera escale à Marseille en avril l’occasion de partager les enseignements de l’expédition en cours mais aussi de nous intéresser plus spécifiquement à la santé de notre Mare Nostrum .



Vendredi 5 avril, une conférence inaugure ce grand week-end.



Samedi 6 et dimanche 7 avril, visites de la goélette, ateliers, projections et conférences pour tous les âges et tous les amoureux de la mer !



Samedi 6 avril de 12h30 à 18h (durée 30 min), entrée libre sur réservation visite de Tara .

Véritable laboratoire flottant, la goélette Tara sillonne les mers du globe avec scientifiques et artistes. Profitez de son escale à Marseille pour monter sur le pont ! .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

