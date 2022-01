Un grand final martien Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Gironde

Un grand final martien Cadillac, 17 mars 2022, Cadillac. Un grand final martien Cadillac

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-17

Cadillac Gironde Une restitution spectaculaire mêlant théâtre, chansons et vidéos, sous forme de » cabaret bricolé » sera présentée au ciné lux de Cadillac associant les habitants volontaires. Amateurs et professionnels réunis par un même projet : »faire entendre le monde d’aujourd’ hui! Une restitution spectaculaire mêlant théâtre, chansons et vidéos, sous forme de » cabaret bricolé » sera présentée au ciné lux de Cadillac associant les habitants volontaires. Amateurs et professionnels réunis par un même projet : »faire entendre le monde d’aujourd’ hui! Une restitution spectaculaire mêlant théâtre, chansons et vidéos, sous forme de » cabaret bricolé » sera présentée au ciné lux de Cadillac associant les habitants volontaires. Amateurs et professionnels réunis par un même projet : »faire entendre le monde d’aujourd’ hui! Cadillac

dernière mise à jour : 2022-01-29 par

Détails Catégories d’évènement: Cadillac, Gironde Autres Lieu Cadillac Adresse Ville Cadillac lieuville Cadillac Departement Gironde

Cadillac Cadillac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cadillac/

Un grand final martien Cadillac 2022-03-17 was last modified: by Un grand final martien Cadillac Cadillac 17 mars 2022 Cadillac Gironde

Cadillac Gironde