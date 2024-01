UN GRAND CRI D’AMOUR – UN GRAND CRI D AMOUR PELOUSSE PARADISE Ales, vendredi 8 mars 2024.

La comédie hilarante de Josiane Balasko !Alors qu’une pièce de théâtre risque de tomber à l’eau suite à l’absence imprévue de l’actrice principale, un producteur un peu véreux va mettre au point une série de combines plus tordues les unes que les autres pour assurer la promotion de sa pièce sur un coup médiatique…Ses stratagèmes vont mettre face à face deux comédiens qui se détestent cordialement… et un metteur en scène qui va vivre les pires répétitions de sa vie !Le rythme est mené tambour battant, les dialogues percutants et on ne cesse de rire face à cette succession de coups bas !

Tarif : 13.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 19:00

Réservez votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30