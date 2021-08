Un grand cri d’amour – Comédie de Josiane Balasko Théâtre des Salinières, 29 octobre 2021, Bordeaux.

Théâtre des Salinières, le vendredi 29 octobre à 20:30

Théâtre des Salinières Avec : **Laura Luna**, **Jean Mourière**, **David Mira-Jover** et **Alexis Plaire** Mise en scène : **Alexis Plaire** **Et si, pour changer, on s’engueulait un peu, beaucoup, passionnément ?** Quinze ans plus tôt, Gigi Ortéga formait avec Hugo Martial l’un des couples les plus en vue du show-biz. Unis à la vie comme sur scène, les deux comédiens ont accumulé les succès avant de se séparer. Tandis qu’Hugo continuait sa carrière avec plus ou moins de bonheur, Gigi sombrait dans l’alcool. Alors qu’une pièce de théâtre risque de tomber à l’eau à la suite de la défection de la tête d’affiche, Sylvestre, un producteur douteux, parvient miraculeusement à convaincre le colérique Hugo de jouer avec la prétentieuse Gigi pour un retour éclatant sur scène.Le metteur en scène Léon se retrouve face à deux personnes avec lesquelles les répétitions vont vite devenir un enfer. De son côté, Sylvestre met au point une série de combines plus horribles les unes que les autres afin de pouvoir assurer la promotion de sa pièce sur un gros coup médiatique. **> Il y a eu la pièce, puis le film en 1998, avec Josiane Balasko et Richard Berry. La pièce a ensuite fait le tour du monde.** « Le rythme est mené tambour battant, les dialogues percutants et on ne cesse de rire face à cette succession de coups bas ! » Sortir à Paris Tarif unique : 20€ **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/un-grand-cri-damour-comedie-de-josiane-balasko/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/un-grand-cri-damour-comedie-de-josiane-balasko/)**

Théâtre des Salinières 4 Rue Buhan, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



