33190 Saint-Michel-de-Lapujade 15 15 EUR La saison culturelle 2023 de notre association SAUVEGARDE DE NOTRE DAME DE LORETTE EN GIRONDE débutera samedi 11 Mars à 20h30 avec le spectacle GRAIN DE FOLIE donné par l’Atelier Théatre de Loubens.

1h30 de spectacle sur des textes de Pierre Desproges , de J Michel Ribes, de l’Atelier Théâtre et d’autres. Brèves de trottoir, de comptoir, etc… OUVERTURE DES PORTES 19h30 pour les Tapas

Boissons au choix non incluses. +33 6 11 35 56 73 Association Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde Asso notre dame de lorette

