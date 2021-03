Nantes Théâtre Graslin Loire-Atlantique, Nantes Un grain de folie – Saison Angers Nantes Opéra – ANNULÉ Théâtre Graslin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Un grain de folie – Saison Angers Nantes Opéra – ANNULÉ Théâtre Graslin, 23 mars 2021-23 mars 2021, Nantes. 2021-03-23 Représentations annulées

Horaire : 20:00

Gratuit : non 4 € Billetterie places individuelles à partir du 24 novembre 2020(pour tous les spectacles, visites et ateliers programmés de janvier à juin 2021) : – sur www.angers-nantes-opera.com- 02 40 69 77 18- au guichet : place Graslin à Nantes (mardi au samedi de 13h à 18h) Représentations annulées Concert – Ça va mieux en le chantant. Rameau a brillamment réussi, dans Platée, son incarnation toute en fantaisie de la Folie. Au XIXe siècle, il n’est plus question que d’aliénation, celle qui conduit à la mort la Lucia de Donizetti et l’Ophélie d’Ambroise Thomas. Mais la folie, c’est aussi cette frénésie qui s’empare des personnages d’opera buffa ou d’opérette lors de finale au grand galop dans lesquels nous allons nous laisser entraîner. Soprano : Marie-Bénédicte SouquetBaryton : Marc ScoffoniChœur d’Angers Nantes Opéra (dirextion : Xavier Ribes) Présentation : Marie-Bénédicte Souquet et Marc Scoffoni Théâtre Graslin 1T Place Graslin Centre-ville Nantes

