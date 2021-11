Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert UN GOÛTER EN CHANSON Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique Avec Yannig, musicien de l’association Le Croq’Notes et Patricia Corge, du Relais Petite Enfance. Chansons, comptines, albums vous seront racontés.

+33 6 73 22 00 76 https://www.saint-mars-du-desert.fr/agenda-1201/echecs-et-mars-9363.html?cHash=f2fd88e306319916ac198dae1b052221

Vous êtes parents d’enfants âgés de 0 à 3 ans, inscrivez-vous à ce moment convivial au 06 73 22 00 76 Saint-Mars-du-Désert

