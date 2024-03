Un goûter avec Victor Hussenot, Cheyenne Olivier et Insa Sané L’Archipel Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

Un goûter avec Victor Hussenot, Cheyenne Olivier et Insa Sané Cafés et goûters littéraires Samedi 6 avril, 15h30 L’Archipel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T15:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T15:30:00+02:00 – 2024-04-06T16:30:00+02:00

À l’heure du café, comme du goûter, venez écouter les auteur.rice.s et illustrateur. rice.s de cette édition dans le salon douillet et accueillant de notre partenaire la Cantina, située derrière la salle de-Barros. Découvrez leurs secrets de création, la place qu’occupe la question de la ville dans leur travail et la manière dont elle s’inscrit dans leur univers.

Modération assurée par les membres du club ado, Jeanne Pyon, Maxime Diawara, Roxane Reina-Kuntziger sous l’oeil bienveillant d’Amélie Durand, bibliothécaire.

L’Archipel 172B rue Anatole France Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

© Roméo Priam, Sébastien Hubner, Pierre-Antoine Grisoni