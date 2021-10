Albi Musée Toulouse-Lautrec Albi, Tarn Un gotan pour Lautrec Musée Toulouse-Lautrec Albi Catégories d’évènement: Albi

**”****_Un gotán pour Lautrec_****” de Julio Cortázar par Solange Bazely.** Lecture programmée dans le cadre de la **semaine ARGENTINA**. Un merveilleux texte qui fait la part belle à l’univers des maisons closes qu’aimait peindre Toulouse-Lautrec et à celui du tango. Publié en 1980, ce texte nous mène en Argentine, sur les traces d’une héroine de Toulouse-Lautrec, Mireille. _**Tarif : 8 €. Places en vente le jour même à l’accueil du musée.**_ Lecture – Semaine Argentina Musée Toulouse-Lautrec Palais de la Berbie, Place Sainte-Cécile, 81000 Albi Albi Tarn

