Un geste pour la nature Fontenilles, 27 juin 2021-27 juin 2021, Fontenilles.

Un geste pour la nature

Fontenilles, le dimanche 27 juin à 09:00

Cette année la municipalité a décidé d’organiser l’évènement **« Un geste pour la nature » du 21 au 27 juin 2021**. Les actions de cette semaine de nettoyage et de sensibilisation à la préservation de notre environnement débuterons **dès le lundi 21 juin** avec : – **Une exposition pour enfants « Les héros du zéro déchets** » à la Médiathèque, exposition sur la réduction des déchets du 21 juin au 1er juillet. – **Les contes** du mercredi, autour de la thématique des déchets pour les enfants de 4-6 ans. **Atelier** animé et proposé par le Trigone EST le mercredi 23 juin. **Places limitées, réservations obligatoires à la Médiathèque au 05 34 47 00 47.** – **Dimanche 27 juin à 9h30 devant la Maison des loisirs pour nettoyer les espaces de la ville dégradés par les déchets**. Des chasubles, gants et sacs poubelles vous seront fournis et un petit cadeau vous sera offert à l’issue de la matinée. Nous vous attendons nombreuses et nombreux, petits et grands ! **_COVID-19 :_** _comme l’année dernière nous vous demanderons de respecter les gestes barrières lors de la manifestation. Suivant les protocoles sanitaires en vigueur les procédures seront mises en place._

Gratuit / Contes / ateliers sur inscriptions obligatoires

Du 21 au 27 juin 2021, découvrez les actions de cette semaine de nettoyage et de sensibilisation à la préservation de notre environnement

Fontenilles place sylvain darlas Fontenilles Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T09:00:00 2021-06-27T12:00:00