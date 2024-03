Un geste pour demain Fête de la transition à Saint-Pabu Espace Roz Avel Saint-Pabu, dimanche 24 mars 2024.

Une grande fête pour partager, découvrir et donner envie

C’est l’objectif de cette journée :

• mettre en avant les initiatives locales

• créer du lien entre habitants autour de la transition écologique

• apporter des solutions pratiques aux visiteurs

Jeunes et moins jeunes, entreprises, associations, collectivités, élus se côtoieront de 10h à 17h autour de l’espace Roz Avel.

Ecologie, économies et solidarité Des pistes pour que chacun puisse aborder la transition à son échelle

Le programme est déjà très fourni conférences, témoignages (entreprises, associations, particuliers), marché local, zone de gratuité « le Phare Fouille », atelier vélo, stand de la commune, activités pour petits et grands, visites, informations pratiques, bonnes adresses, partage d’expérience, buvette et restauration, stands et animations ludiques et musicales… .

Espace Roz Avel 18 Hameau du Libenter

Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne sante-ecotransition@saint-pabu.bzh

