un « genre » de festival Salle L’Arsénic Gindou, vendredi 12 avril 2024.

un « genre » de festival Manifestation artistique pluridisciplinaire destinée à visibiliser les personnes LGBTQIA+ en milieu rural. 12 – 20 avril Salle L’Arsénic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-13T00:29:00+02:00

Fin : 2024-04-20T19:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

L’édition 2024 d’un « genre » de festival à Gindou aura lieu du 12 au 20 avril 2024. Toujours placée sous le signe de la diversité des récits, des paroles, et des formes d’expression, cette manifestation artistique se veut un espace de visibilité des « différentes façons d’être et d’aimer ». À travers le cinéma, le théâtre, la danse, la performance, des rencontres, des débats et des moments festifs, un « genre » de festival célèbre la diversité et lutte contre les stéréotypes liés au genre et à l’orientation sexuelle.

Salle L’Arsénic 46250 Gindou Gindou 46250 Lot Occitanie

« DRAG » de la Cie des Petites Secousses © Gilles Avrine