Gindou Lot Sandra conduit sa vieille Peugeot qui roule par on ne sait quel miracle. Elle a embarqué ses quelques ami·e·s, après la manif, pour aller danser en boîte. Mais voilà, elle s’est perdue… Et tout le monde se retrouve bloqué, égaré dans une zone péri-urbaine déserte. Ou presque… Entre conflits et fêtes, ils et elles traversent la nuit jusqu’à l’aube rassurante, sur les mots intérieurs de Sandra, qui donne ses poèmes comme autant de voix intimes appartenant à tout·e·s. « Nous revendiquons nos corps comme des territoires à défendre et comme des royaumes à exhiber. Nous voulons nous montrer, jouer de nos cicatrices, de nos muscles, de nos seins, de nos peaux. Nous voulons, sans concession, nous révéler à travers la danse contemporaine, le Krump, la pôle dance, le transformisme.

La poésie ne suffit pas. Il s’agit ici de l’incarner, de la poser, de la slamer.

Les mots s’enchevêtrent et se brisent en permanence sur le bitume, contre les parois métalliques de la voiture, sur les murs des théâtres, les visages du public. »

Sandra Calderan ©Loup-Romer

