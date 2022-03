Un “Genre” de Festival Gindou, 8 avril 2022, Gindou.

Un “Genre” de Festival Gindou

2022-04-08 – 2022-04-16

Gindou Lot

– Vendredi 8 avril | 21h | Cinéma avec Gindou Cinéma et Ciné-Lot : “Great Freedom” de Sebastian Meise ouverture du festival

– Samedi 9 avril | 19h | “Même si ça brûle” d’Anne Lefèvre et François Donato (salle des fêtes)

– Samedi 9 avril | 21h | “Just us” de Sandra Calderan / Cie des Hauts Parleurs (Arsénic)

– Samedi 9 avril | 23h | “Ciel de Traîne” de Nihil Bordures (salle des fêtes)

– Vendredi 15 avril | 19h | “Membre” / Collectif Membres (salle des fêtes)

– Vendredi 15 avril | 21h | “L.P. [Long Play]” / Cie Olga – Cirq’analogique (Arsénic)

– Vendredi 15 avril | 23h | buvette et D.J. Set avec Alejandro Dutra : Revival 90’s (Electro/Techno et House énergétique ! ! !) (salle des fêtes)

– Samedi 16 avril | 19h | un « genre » de bal littéraire / Nathalie Fillion, Marie Dilasser, Natacha de Poncharra, et Romain Nicolas (salle des fêtes)

– Samedi 16 avril | 21h | “Apocalipsync” / Luciano Rosso (Arsénic)

– Samedi 16 avril | 23h | buvette et D.J. Set avec Morgho (salle des fêtes)

Après une deuxième édition « numérisée » et transformée en une soirée en décembre, le troisième « Genre » de festival se décale au printemps afin de profiter – on l’espère – des premiers beaux jours.

Toujours dans le but revendiqué de lutter contre les discriminations sexistes et homophobes, cette manifestation pluridisciplinaire donne la parole à des artistes qui questionnent le « genre », qui expriment et revendiquent différentes façons d’être et d’aimer.

+33 6 89 46 81 70

– Vendredi 8 avril | 21h | Cinéma avec Gindou Cinéma et Ciné-Lot : “Great Freedom” de Sebastian Meise ouverture du festival

– Samedi 9 avril | 19h | “Même si ça brûle” d’Anne Lefèvre et François Donato (salle des fêtes)

– Samedi 9 avril | 21h | “Just us” de Sandra Calderan / Cie des Hauts Parleurs (Arsénic)

– Samedi 9 avril | 23h | “Ciel de Traîne” de Nihil Bordures (salle des fêtes)

– Vendredi 15 avril | 19h | “Membre” / Collectif Membres (salle des fêtes)

– Vendredi 15 avril | 21h | “L.P. [Long Play]” / Cie Olga – Cirq’analogique (Arsénic)

– Vendredi 15 avril | 23h | buvette et D.J. Set avec Alejandro Dutra : Revival 90’s (Electro/Techno et House énergétique ! ! !) (salle des fêtes)

– Samedi 16 avril | 19h | un « genre » de bal littéraire / Nathalie Fillion, Marie Dilasser, Natacha de Poncharra, et Romain Nicolas (salle des fêtes)

– Samedi 16 avril | 21h | “Apocalipsync” / Luciano Rosso (Arsénic)

– Samedi 16 avril | 23h | buvette et D.J. Set avec Morgho (salle des fêtes)

Gindou

dernière mise à jour : 2022-03-18 par