Un “Genre” de Festival : exposition “L’Égalité en Bandes Dessinées” Frayssinet-le-Gélat, 19 avril 2022, Frayssinet-le-Gélat.

Un “Genre” de Festival : exposition “L’Égalité en Bandes Dessinées” Frayssinet-le-Gélat

2022-04-19 – 2022-04-30

Frayssinet-le-Gélat Lot Frayssinet-le-Gélat Lot

Exposition proposée par l’Espace Diversités et Laïcité de la Ville de Toulouse, en partenariat avec Queer Quercy

Sensibilisation au racisme, au sexisme et à l’homophobie par le biais de l’art, de l’écriture et du dessin.

Dans le cadre d’un “Genre” de Festival, la médiathèque à Frayssinet-le-Gélat accueille l’exposition “L’Égalité en Bandes Dessinées”.

Cette exposition aborde, à travers la bande dessinée, les questions de discriminations et d’égalité des droits.

+33 5 65 36 61 87

Exposition proposée par l’Espace Diversités et Laïcité de la Ville de Toulouse, en partenariat avec Queer Quercy

Sensibilisation au racisme, au sexisme et à l’homophobie par le biais de l’art, de l’écriture et du dessin.

©

Frayssinet-le-Gélat

dernière mise à jour : 2022-03-21 par OT Cazals-Salviac Lot Tourisme – Agence de Développement TouristiqueLot Tourisme – Agence de Développement Touristique