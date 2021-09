Un furieux désir de bonheur Théâtre de Thalie, 11 janvier 2022, Montaigu-Vendée.

Un furieux désir de bonheur

Théâtre de Thalie, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

**Danse** **Découverte – En famille à partir de 8 ans** **Duére 1h05** Le soir de ses 70 ans, Léonie s’allonge et attend. Mais la mort ne vient pas. Alors elle se dit qu’elle va vivre tout ce qu’elle a toujours eu envie de vivre, et surtout (enfin) être heureuse. Et ça marche ! Mais elle cherche encore quelqu’un, perdu il y a longtemps. L’auteure Catherine Verlaguet, le chorégraphe Sylvère Lamotte et le compositeur Mikael Plunian ont composé une partition pour sept artistes. Après Oh Boy ! et La Nuit où le jour s’est levé, Olivier Letellier crée ce conte de la joie : si le désir est moteur de nos existences, si l’écouter nous permet d’être en accord avec ce qui nous anime, et si ça nous rend heureux, alors pourquoi « ça s’dit pas » ? Parce que ça fait peur ? Avec simplicité, les mots poétiques et les corps acrobates racontent une histoire qui est celle du désir, de sa propagation et de sa transformation contagieuse en un bonheur partagé. « Un spectacle optimiste et tonique qui montre que tout le monde, à tout âge, peut apprendre le bonheur » Ouest-France [https://www.youtube.com/watch?v=HmAZXvVzGzo](https://www.youtube.com/watch?v=HmAZXvVzGzo) _Auteure : Catherine Verlaguet_ _Mise en scène : Olivier Letellier – Compagnie_ _Le Théâtre du Phare_ _Chorégraphie : Sylvère Lamotte de la Compagnie Lamento_ _Création sonore : Mikael Plunian_ _Interprétation : Julien Bouanich,_ _Marie-Julie Debeaulieu, Genevieve De Kermabon,_ _Jeanne Favre, Ninon Noiret, Maxime Seghers,_ _Mateo Thiollier-Serrano_ _Collaboration à la mise en scène : Jonathan Salmon_ _Création lumières & scénographie : Sebastien Revel_ _Régie générale : Celio Menard_ _Costumes : Juliette Gaudel_ _Photos : Christophe Raynaud De Lage_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 21 € Réduit : 16 € Abonné adulte : 18 € Abonné jeune : 13 € Tarif – de 16 ans : 6 €

Le soir de ses 70 ans, Léonie prend une décision : à partir de maintenant, elle ne fera plus que ce que lui dicte son cœur. Une joyeuse création alliant danse, théâtre et acrobaties.

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T21:35:00