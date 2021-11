UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR Machecoul-Saint-Même, 15 janvier 2022, Machecoul-Saint-Même.

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même

2022-01-15 20:30:00 – 2022-01-15 Espace de Retz 14 Rue de la Taillée

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Machecoul-Saint-Même

EUR Une promesse de bonheur !

Léonie a 70 ans et décide de vivre heureuse puisqu’il en est encore temps. Sur scène, acteurs, danseurs et artistes de cirque font corps avec le mystérieux désir qui nous met en mouvement, se métamorphose et se répand. Olivier Letellier signe une création généreuse pour tous âges, qui (ré)anime avec fougue notre feu de joie.

Plus d’infos : www.theatreduphare.fr

Théâtre, danse, cirque

https://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Une promesse de bonheur !

Léonie a 70 ans et décide de vivre heureuse puisqu’il en est encore temps. Sur scène, acteurs, danseurs et artistes de cirque font corps avec le mystérieux désir qui nous met en mouvement, se métamorphose et se répand. Olivier Letellier signe une création généreuse pour tous âges, qui (ré)anime avec fougue notre feu de joie.

Plus d’infos : www.theatreduphare.fr

Espace de Retz 14 Rue de la Taillée Machecoul-Saint-Même

dernière mise à jour : 2021-11-16 par