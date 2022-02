Un froid de canard sur le Louroux Le Louroux Le Louroux Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Louroux Indre-et-Loire Le Louroux 7 EUR En hiver, l’étang du Louroux accueille une très grande diversité d’espèces de canards. La quiétude du lieu leur permet de passer la saison froide sur place, à dormir et s’alimenter. Depuis l’observatoire, sarcelle d’hiver, canard souchet, canard chipeau ou encore fuligules se laisseront apercevoir au travers de nos jumelles et longues-vues ! Places limitées à 20 personnes, sur réservation. Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés. En hiver, l’étang du Louroux accueille une très grande diversité d’espèces de canards. La quiétude du lieu leur permet de passer la saison froide sur place, à dormir et s’alimenter. Depuis l’observatoire, venez les observer grâce aux longues-vues et jumelles ! 20 personnes maximum, sur réservation. indre-et-loire@lpo.fr +33 2 41 51 81 84 https://www.lpotouraine.fr/ En hiver, l’étang du Louroux accueille une très grande diversité d’espèces de canards. La quiétude du lieu leur permet de passer la saison froide sur place, à dormir et s’alimenter. Depuis l’observatoire, sarcelle d’hiver, canard souchet, canard chipeau ou encore fuligules se laisseront apercevoir au travers de nos jumelles et longues-vues ! Places limitées à 20 personnes, sur réservation. Prévoir chaussures de randonnée et vêtements adaptés. Le Louroux

