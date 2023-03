Un Français parfait… Ou Presque THEATRE RONNY COUTTEURE, 13 mai 2023, FRETIN.

avec Nicole Sias et Youssef Le DaronCoup de tonnerre, Eric Zeffour a gagné les élections !C’est dire si ça va chambouler les habitudes de Maité et Youssef, aussi bien dans leur couple que vis-à-vis du monde extérieur.Autant avant les voyages, la gastronomie et la danse les unissaient, autant maintenant les mesures nouvelles du gouvernement les mettent à l’épreuve dans des situations cocasses au possible.Dans cette comédie, rien n’est laissé au hasard, toutes les situations vous feront pleurer de rire ! Un Français parfait… Ou Presque

THEATRE RONNY COUTTEURE FRETIN 1, rue Léon Gambetta Nord

