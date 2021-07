La Roche-Vineuse Carrières de La Lie La Roche-Vineuse, Saône-et-Loire Un four tuilier gallo-romain en construction Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Catégories d’évènement: La Roche-Vineuse

Ce projet d’archéologie expérimentale a débuté, sur le site des Carrières de La Lie, il y a dix ans. La première étape a permis de construire un séchoir puis de façonner des briques. Depuis, la tuilerie s’est développée et le four tuilier gallo-romain est en cours d’élaboration. Autour de la carrière parcourez le site naturel, le sentier découverte. Situé entre Mâcon et Cluny, à proximité de la voie verte.

1€ | Gratuit – 12 ans

Venez découvrir le fonctionnement d’une tuilerie gallo-romaine Samedi 10h30, 11h30,14h, 15h, 16h et dimanche 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h,17h. Réservation obligatoire au 06.88.38.00.92 ou sur place. Carrières de La Lie Route des pérelles 71960 La Roche-Vineuse La Roche-Vineuse Saône-et-Loire

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00

