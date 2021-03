Toulouse Les Abattoirs Toulouse En ligne : Un Forum aux Abattoirs Les Abattoirs Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

### Arts plastiques / Forum retransmis en direct et en ligne [**Dans le cadre de la Saison Africa 2020**](https://www.toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-africa) Dans la continuité des expositions présentées aux Abattoirs, le forum ouvre la question de comment s’écrivent les histoires d’un continent, d’arts, d’individus. Avec quelles archives ? Quels livres ? Avec quels récits ? Dans quels lieux ? Le programme donne la parole à des historiens, des chercheurs, des artistes, des poètes, éditeurs de revue, de musiques… _Forum coordonné par Missla Libsekal, Commissaire d’exposition et Annabelle Ténèze, Directrice des Abattoirs._ ### Plus d’infos [Site des Abattoirs ](https://www.lesabattoirs.org) Culture Les Abattoirs 76 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

