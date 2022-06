Un foodtruck, une expo au CIAM, 1 juin 2022, .

Un foodtruck, une expo au CIAM

2022-06-01 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-29 15:00:00 15:00:00

Sous la pinède ou sur la terrasse au soleil, un foodtruck différent vous attend chaque mercredi de 11h30 à 14h pour vous proposer des plats gourmands concoctés avec des produits sains et frais, sourcés auprès de producteurs et fournisseurs locaux.

Il y en aura pour tous les goûts, allant d’une cuisine traditionnelle soignée à une cuisine plus exotique ! Ce mercredi 18 mai, l’invité d’honneur est le foodtruck local Los Amigos qui vous proposera des spécialités Tex-Mex.



Après cette pause gastronomique, petits et grands pourront s’installer sous notre chapiteau pour participer à des ateliers de médiation créatifs et ludiques autour des arts du cirque. Des collections d’œuvres d’art seront également disponibles en accès libre dans notre Musée Numérique, en collaboration avec la Villette. Chaque semaine, notre médiatrice culturelle proposera également de (re)découvrir une sélection d’œuvres (sculptures, peintures, danse, théâtre, musique, etc.) inspirée des propositions culinaires du foodtruck invité.



Nous avons donc le plaisir de vous accueillir pour vous rencontrer et profiter ensemble d’un moment de partage unique, à la croisée de tous les chemins.



Musée Numérique en accès libre

Ateliers créatifs : gratuits, sur réservation

Venez profiter d’une pause gourmande et culturelle au CIAM !

dernière mise à jour : 2022-05-19 par