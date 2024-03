Un food truck offre des pâtes gratuites au Bercy village Bercy Village Paris, mercredi 10 avril 2024.

Le mercredi 10 avril 2024

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion de son arrivée au rayon pâtes fraîches, Panzani vient à la rencontre de ses consommateurs pour partager un moment convivial et généreux.

Le mercredi 10 avril à Paris – Bercy Village, le food truck aux couleurs emblématiques de la marque Panzani offrira, à partir de 12h et jusqu’à 19h, 1000 portions savoureuses et gratuites pour présenter ses pâtes farcies et gnocchi à poêler, accompagnés de quelques surprises.

Le temps d’une journée, le véhicule prendra ses quartiers Cour Saint-Émilion ; lieu de promenade et de divertissement plébiscité par les Parisiens. Une adresse propice à la flânerie et à la dégustation, idéale pour apprécier les nouvelles recettes de pâtes farcies aux saveurs intenses et fondantes et gnocchi à poêler moelleux et croustillants…

Bercy Village Cour Saint-Émilion 75012

Agence STRADA Le food truck aux couleurs de Panzani au Bercy Village, le 10 avril