La Riche Indre-et-Loire Un flocon dans ma gorge

La Riche

Un flocon dans ma gorge La Riche, 18 décembre 2021, La Riche. Un flocon dans ma gorge La Riche

2021-12-18 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-18 12:00:00 12:00:00

Depuis toute petite, Marie-Pascale s'amuse à créer des sons avec sa voix ; des sons très graves, provenus du fin fond de sa gorge, qu'elle n'a ni appris ni entendus. Un jour, en écoutant un disque de chant Inuit, elle s'exclame : «C'est ma voix !» Mais comment l'art du «katajjaq», ce jeu vocal pratiqué depuis des siècles par des femmes vivant dans l'Arctique, s'est-il inscrit spontanément dans sa voix à elle, petite fille habitant à des milliers de kilomètres ?

4 EUR
lapleiade@ville-lariche.fr +33 2 47 38 31 30 http://www.ville-lariche.fr/

