Un film pour les enfants à la porte de Vanves avec Tous en scène 2 Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Un film pour les enfants à la porte de Vanves avec Tous en scène 2 Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, 17 décembre 2023 15:00, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

A l’occasion des fêtes de Noël, le ciné-kino d’ARTMELE présente le film « Tous en Scène 2 » sorti en 2021. Film d’animation réalisé par Garth Jemmings 2021 durée : 1h52 Buster Moon et sa troupe d’outsiders tentent leur chance afin de se produire dans le lieu le plus prestigieux du monde du spectacle. Le spectacle sera suivi d’un débat animé par ARTMELE. Centre socioculturel Maurice Noguès 5, Avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : https://openagenda.com/paris14-territoire-de-cinema

