Un film L’Excursion et des courts-métrages sur les Jeunes et le cinéma européen Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes, dimanche 14 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-14 14:45 – 18:00

Gratuit : non Tarif plein : 6 €, Tarif réduit : 5 €, Moins de 26 ans : 5 € Jeunes et adultes

– En première partie : 2 courts métrages réalisés à DUBLIN et SARAJEVO par l’ « Atelier Jeunes européens et cinéma » avec Borders/La Fabrik Pédaludique. – Projection en avant-première du film L’EXCURSION avec un témoignage en vidéo de la réalisatrice Una Gunjak. Un film sensible et émouvant sur l’adolescence et les relations filles-garçons, des portraits simples et touchants. En VO – 94 min. À Sarajevo, une adolescente en quête de reconnaissance révèle qu’elle a eu des rapports sexuels pour la première fois lors d’une partie « d’action ou vérité » entre collégiens. Piégée dans son propre mensonge, elle invente une grossesse et devient le centre d’une controverse qui échappe à tout contrôle… Una Gunjak est née et a grandi à Sarajevo qu’elle a quitté à l’âge de 18 ans pour poursuivre sa vocation de cinéaste à l’étranger. Après des études en Italie, elle e obtenu une maîtrise en montage cinématographique au Royaume-Uni. Le cinéma d’Una Gunjak est à la fois audacieux et poétique ; émotionnellement et politiquement engagé, il s’enracine dans une esthétique brute, inspirée par les visages et les paysages urbains de Sarajevo.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0251836671 https://cinemalebonnegarde.com/