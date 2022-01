UN FILM ET UNE INVITÉE : ALINE et GENEVIÈVE BOIVIN Espace Brassens Itteville Catégories d’évènement: Essonne

le mardi 1 février à 19:30

En présence de Geneviève Boivin projection du film ALINE Qui est l’invitee : comédienne et coach du film Aline. Son actualité: La Khovantchina à l’Opéra Bastille jusqu’au 18 février 2022. Elle fût récitante dans « Am Anfang » de Anselm Kiefer à l’occasion du vingtième anniversaire de l’Opéra Bastille. Elle fût en tournée française aux côtés de Gérard Rinaldi et Yolande Folliot dans l’Azalée. Vous avez pu la voir dans la série « Père et Maire » sur TF1 au côté de Christian Rauth. Elle fait également voyager son seule en scène » Gloria dans les pays francophones

5€ adultes et 4 moins de 12ans

Projection du film Aline et discussion avec Geneviève Boivin, invitée speciale Espace Brassens 1,rue des Grives à ITTEVILLE Itteville Essonne

