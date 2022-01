Un Fil à la patte Théâtre du Loup, 22 février 2022, Les Acacias.

Un Fil à la patte

du mardi 22 février au dimanche 13 mars à Théâtre du Loup

### **UN FIL À LA PATTE** De Georges Feydeau Mise en scène Julien George L’AUTRECIE ### **22 février – 13 mars 2022** _Dès 12 ans / Durée environ 2h15_ – Lucette Gautier, chanteuse de Café-Concert, aime follement Fernand de Bois-d’Enghien, son amant. Elle est elle-même passionnément désirée par le Général Irrigua, Sud-Américain au français très approximatif. Mais Bois-d’Enghien doit absolument rompre avec Lucette car, par opportunisme, il va signer le soir-même son contrat de mariage avec Viviane, la fille particulièrement éveillée de la Baronne Duverger. Par lâcheté, il peine à annoncer sa rupture et s’enferre dans une situation inextricable. Quand Bouzin, clerc de notaire « par profession, mais littérateur par vocation », débarque à son tour pour proposer l’une de ses chansons à Lucette, la situation devient explosive… La mécanique s’emballe, les quiproquos s’enchaînent et, quand Lucette manigance pour être surprise avec Bois-d’Enghien dans le costume le plus léger, l’amour ne tient plus qu’à un fil ! Dix ans après la création de _La Puce à l’oreille_, L’AUTRECIE s’empare à nouveau d’un monument du vaudeville signé Georges Feydeau, et se saisit du portrait acéré que l’auteur brossait de ses contemporains pour le faire entrer en résonance avec notre époque. – Avec **Carine Barbey**, **Janju Bonzon** ou **Khaled Khouri** (en alternance), **David Casada**, **Laurent Deshusses**, **Nelson Duborgel**, **Gaëlle Imboden**, **Thierry Jorand**, **Léonie Keller**, **Frédéric Landenberg**, **Mariama Sylla**, **Julien Tsongas** et **Pascale Vachoux** – Mardi, jeudi et samedi à 19h Mercredi et vendredi à 20h Dimanche à 17h Relâche le lundi – **Infos et réservations :** [www.theatreduloup.ch](https://theatreduloup.ch/spectacle/un-fil-a-la-patte-2022/) +41 22 301 31 00

de CHF 10.- à CHF 25.- / les mercredis sont à prix libre

Un monument du vaudeville signé Georges Feydeau

Théâtre du Loup Chemin de la Gravière 10, 1227 Les Acacias Les Acacias



