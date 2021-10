Un fil à la patte Salle Jacques Brel, 9 avril 2022, Castanet-Tolosan.

Salle Jacques Brel, le samedi 9 avril 2022 à 21:00

« Le fil, c’est Lucette, la diva… la patte, c’est celle de Fernand, le charmant noceur. Ils s’adorent mais Fernand doit rompre car il va signer, l’après-midi même, son contrat de mariage avec Viviane, jolie jeune fille et jolie dot. Entre eux, il va donc y avoir… des nœuds : un clerc de notaire grivois, un général espagnol hystérique et possessif, un homme du monde à l’haleine peu fraîche, une vieille fille vierge et gloutonne, une duchesse de petite vertu, une jeune première quelque peu obsédée, deux ou trois pique-assiettes et quelques valets agités. Tout ce beau monde va s’accrocher les uns aux autres et partir pour une folle farandole où les amours ne vont plus tenir qu’à un fil ! » Pierre Matras “Un rythme soutenu, des rires incontrôlés…” Le Dauphiné libéré **Texte :** Georges Feydeau **Mise en scène :** Pierre Matras **Avec** Muriel Darras et Pierre Matras **Lumière :** Serge Wolff A partir de 7 ans Durée : 1h35 Tarifs : 15 € / 12 € Billetterie : [https://castanet.festik.net/](https://castanet.festik.net/)

Grenier de Toulouse

Salle Jacques Brel Avenue Pierre Mendès France – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T22:30:00