Un Fil à la Patte Espace Marcel Clermont, 7 octobre 2021, Fontenilles.

**Déjanté : sûrement !** **Drôle : on l’espère !** **Étonnant : sans conteste !** Laissez vos certitudes sur le vaudeville de côté et accrochez-vous ! Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin le rideau s’ouvre… sur rien. En lieu et place d’un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre apprendra que tous les comédiens du **Grenier de Toulouse** ont quitté le projet. Dans un acte désespéré, un des ouvreurs force son collègue à jouer les acteurs de circonstance pour « montrer » au public ce qu’il a vu des répétitions et de « fil » en aiguille, ils vont, presque malgré eux, interpréter tous les personnages de cette folle comédie. _**D’après Georges Feydeau**_ _**Avec : Pierre Matras & Muriel Darras**_ _**Compagnie de Théâtre Grenier de Toulouse**_ **Réservation obligatoire au 05 34 47 00 47** **Billetterie et achats de places le jour du spectacle à partir de 20h15** **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE**

Inscription obligatoire – Tarif : 5 € – Gratuit pour les moins de 12 ans

Comédie déjantée

Espace Marcel Clermont 21 avenue du 19 Mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles Haute-Garonne



2021-10-07T21:00:00 2021-10-07T22:40:00