La Chapelle-d'Armentières Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières, Nord Un feydeau pour deux Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Nord

Un feydeau pour deux Espace Nelson Mandela, 29 janvier 2022, La Chapelle-d'Armentières. Un feydeau pour deux

Espace Nelson Mandela, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

Deux actrices, un seul rôle… La comédie est en coulisses. Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude de monter un spectacle tous les ans, avec leur compagnie de théâtre amateur. Cette année « Mais ne te promène donc pas toute nue » est en projet. Alors que les choses semblent bien engagées Claire débarque dans les répétitions. Normal, Marc lui a promis le rôle principal. Le problème est qu’il a aussi promis ce rôle à Sophie ! Les ingrédients sont réunis pour une comédie rythmée, menée par 4 comédiens plein d’énergie.

10.00€

Deux actrices, un seul rôle… La comédie est en coulisses. Espace Nelson Mandela 331 route nationale 59930 La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières, Nord Autres Lieu Espace Nelson Mandela Adresse 331 route nationale 59930 La Chapelle d'Armentières Ville La Chapelle-d'Armentières lieuville Espace Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières