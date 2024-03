Un festival unique de danse Swing à Paris La Bellevilloise Paris, jeudi 28 mars 2024.

Un festival unique de danse Swing à Paris La Bellevilloise Paris 28 mars – 1 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-28 19:00

Fin : 2024-04-01 23:59

Du 28 mars au 1er avril, le festival de danse solo vintage Jazz Roots investit la Bellevilloise avec une programmation entièrement consacrée à cette danse éponyme née à Harlem dans les années 1920. 28 mars – 1 avril 1

Au programme : cours de danse de tous niveaux avec des professeurs de renommée internationale, compétitions, soirées dansantes, concerts de musique live et rencontres avec des légendes du swing tels Barbara Billups et Chester Whitmore.

Le Jazz Roots est une danse née dans les communautés noires de Harlem dans les années 1920-1930. Cette danse se pratique seul.e, à deux ou en cercle, sans connexion physique. À l’image du Lindy pop, le Jazz Roots se caractérise par la conscience rythmique, l’expression individuelle et l’improvisation. Le nom Jazz Roots est une appellation contemporaine qui englobe de nombreuses danses vernaculaires afro-américaines du début du XXe siècle. D’autres termes sont parfois utilisés : Authentic Jazz, Solo Jazz, Solo Charleston ou encore Jazz Vernaculaire.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer, 75020 Paris Paris 20e Arrondissement Paris 75020