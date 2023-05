Un festival composite au cœur de Paris : Festival des Cultures Juives « Itinérances » Institut Cervantès, 15 juin 2023, Paris.

Du jeudi 15 juin 2023 au jeudi 29 juin 2023 :

.Tout public. payant

18ème édition du Festival des Cultures Juives

Pour sa 18e

édition proposée du 15 au 29 juin sous le thème « Itinérances », le

Festival des cultures juives 2023 présentera cette année une quarantaine

d’événements pluridisciplinaires et des créations inédites, originales et pour

certaines inattendues (concerts, expositions, théâtre, projections, rencontres,

visites …) grâce à une trentaine de partenaires et lieux emblématiques de la

Capitale, parmi lesquels le Théâtre de la Ville, les Archives nationales, le

Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ), l’Institut Cervantès, l’Institut

Polonais, la Maison de l’Amérique latine, ou la Maison Victor Hugo…

Comme chaque année, un événement

inaugure la programmation avec, cette fois, l’Orchestre arabo-andalou

de Fès, accompagné du cantor de

renommée internationale Emile Zrihan,

pour un concert unique à la Salle Gaveau. Parmi les têtes d’affiches de cette

édition 2023, les musiciens : Noëmi Waysfeld,

Gilad Ephrat

Ensemble ; de jeunes représentants de la

scène internationale Musiques du Monde : NeoKlez,

Nomad,

Assafir, Kalistrio

; ou les itinérances de grandes figures littéraires : Romain

Gary, Joseph Kessel et

Victor Hugo.

Le Festival des cultures juives est

né en 2005 de la volonté de faire découvrir et de

partager la diversité et l’éclectisme des cultures juives, dans un esprit d’ouverture, de dialogue

et d’échanges interculturels. Il est organisé grâce à un réseau exceptionnel de

partenaires publics et privés depuis ses débuts. D’année en année, le succès de

la programmation réunit entre 25 et 30 partenaires, propose entre 30 et 40

événements, et attire un public curieux toujours plus nombreux (plus de 10 000

participants pour l’édition 2022).

Itinérances à travers les Balkans,

le Maroc, la Turquie, la Grèce, la Chine, l’Inde, Israël,

ou l’Afrique sub-saharienne,… le Festival des

cultures juives 2023 invite le public à un parcours aux quatre coins du

monde, à la

découverte des multiples facettes d’une culture

millénaire, à la fois singulière et plurielle. Par une programmation

délibérément grand public, originale et ouverte sur le monde, le Festival des

cultures juives met en valeur les multiples métissages qui ont irrigué notre

histoire au fil des croisements, migrations et exils…

Parmi les temps forts de

cette édition 2023 :

Concerts :

L’Orchestre arabo-andalou de Fès & Emile Zrihan (15.06) ; Nomad

(18.06) ; Noëmi Waysfeld, chants yiddish (19.06) ; Assafir &

Guests, voyage à Salonique et Ioannina (21.06) ; Neoklez (22.06), Kadinela,

dans le cadre de la journée judéo-espagnole (27.06); Gilad Ephrat Ensemble

& Karen Tannenbaum (28.06), Kalistrio (29.06).

Théâtre & spectacles : Victor Hugo et

l’exil, Lectures

musicales (21.06)

; Kabaret yiddish Gebirtig (23.06) ; Jacques Weber lit Joseph Kessel

(Soliloques de Rachi) (26.06).

Rencontres & projections

: « Kaddish pour un amour », rencontre avec Karine Tuil,

écrivain, éditions Gallimard 2022

(16.06) ; La Fabuleuse histoire du juif errant, de Pierre-Henry Salfati

(16.06); Itinérances africaines (20.06); Juifs noirs, les racines de

l’olivier, de Laurence Gavron (20.06) ; Romain Gary de Vilna à Los

Angeles, rencontre avec Kerwin Spire, écrivain (22.06) ; Una historia

personal, de Moisès Salama Bennaroch (27.06), Rencontre avec Nathan

Wachtel, historien et anthropologue spécialiste des Juifs d’Amérique latine

(29.06).

Expositions : « Sur le

chemin d’Ouman… », photographies de Patrick Braoudé ; Artur Szyk (1894-1951)

caricaturiste polonais engagé.

Visites et flâneries parisiennes

: Des 4 coins du monde ils ont fait Paris ;

Ils ont choisi la France (Rachel, Sarah Bernhardt, Pissaro, Marcel Marceau,…)

; Paris en quatre places.

Institut Cervantès 7 rue Quentin Bauchart 75008 Paris

Contact : www.festivaldesculturesjuives.org

Festival des Cultures Juives 2023