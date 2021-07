Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Un Festival C’est Trop Court! Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Un Festival C’est Trop Court! Nice, 8 octobre 2021, Nice. Un Festival C’est Trop Court!

du vendredi 8 octobre au vendredi 15 octobre à Nice

Le Festival Européen du Court Métrage de Nice Un Festival C’est Trop Court! est un événement dédié à la jeune création cinématographique. Œuvrant pour annoncer les nouvelles tendances, il réunit tous les ans pendant une semaine, films et public venus des quatre coins de l’Europe, formant à chaque édition une effervescence culturelle fraîche et inédite à Nice. À travers plusieurs programmes compétitifs, Un Festival C’est Trop Court! fait découvrir des œuvres uniques, novatrices et diverses témoignant de la créativité et de l’originalité qu’offre le court métrage. Pour la 21ème édition, 7 lieux emblématiques de la ville de Nice sont investis pour la diffusion des films sélectionnés : le MAMAC, le TNN, le 109, le cinéma Mercury, la Villa Arson, la Cinémathèque de Nice, la CCI. Festival Européen du Court Métrage de Nice Nice Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T09:00:00 2021-10-08T23:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T23:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T23:00:00;2021-10-11T09:00:00 2021-10-11T23:00:00;2021-10-12T09:00:00 2021-10-12T23:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T23:00:00;2021-10-14T09:00:00 2021-10-14T23:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Ville Nice lieuville Nice Nice