Un festival avec le Duo Fortecello Le Blanc

2022-07-09 16:00:00 – 2022-07-10

Le Blanc 36300 Le Blanc

La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives dans des programmes qui vous feront voyager de pays en pays, mais aussi qui vous permettront de découvrir les formes musicales en toute simplicité…

Au programme :3 concerts sur 2 jours

9 juillet : à 16h : concert avec le Duo Fortecello

à 21h : Concert avec le Duo Fortecello et le couple de danseurs de tango argentin avec le programme « Classic meets tango-quand le classique rencontre le tango argentin ».

10 juillet : à 16h : Concert avec le Duo Fortecello et le flûtiste Olivier Lusinchi « Duo Fortecello and friends ».

Leurs concerts, époustouflants de diversité et de virtuosité sont interprétés par des musiciens dont les parcours à travers les plus prestigieuses institutions européennes leur ont apporté une vision de la musique à la fois universelle et cosmopolite.

+33 2 54 28 36 26 http://www.ville-leblanc.fr/

