Un fascinant jeudi au Château Lestrille c'est une journée dédiée à la vinification et au travail de la cave. Vivez une expérience unique et venez suivre les étapes clé de la fabrication du vin dans la cave pleine d'effervescence ! Plusieurs créneaux horaires disponibles : 15h/ 16h / 17h/ 18h En soirée venez boire un verre de vins à notre bar à vin ou de jus de raisins en cours de fermentation ! Food Truck et concert seront présents au Château à partir de 18h pour poursuivre cette journée fascinante ! Vivez un moment digne d'un maître de chai et apprenez-en plus sur le vin. Jeudi 14 octobre uniquement ! +33 5 57 24 51 02

Catégories d'évènement: Gironde, Saint-Germain-du-Puch
Lieu Saint-Germain-du-Puch