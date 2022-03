UN FA / UNE GRILLE Lanton, 22 avril 2022, Lanton.

UN FA / UNE GRILLE Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin Lanton

2022-04-22 – 2022-04-22 Café Le Baryton 8 Avenue Paul Gauguin

Lanton Gironde

EUR Un Fa / Une Grille est la version Piano/Voix de : Un Gars / Une Fille. Et comme dans tous les couples de temps en temps on se soul, nous avons nos moments de blues, nos histoires qui font jazzer, c’est bien sûr parfois Rock & Roll ou extrême mambo. Mais au fond, on a beau marcher, nous sommes en France et tout finit par des chansons !

+33 6 43 51 95 84

© Le Baryton

