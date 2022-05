Un Eyre de Fête Le Barp, 3 juin 2022, Le Barp.

Un Eyre de Fête Le Barp

2022-06-03 19:00:00 – 2022-06-03

Le Barp Gironde

Organisé sur la place du val de l’Eyre, par la ville du Barp en partenariat avec l’association des commerçants et les associations Barpaises, “Un Eyre de fête” est un évènement festif et populaire incontournable pour les Barpaises et les Barpais.

Un moment de convivialité et de gourmandise en musique. Cette année l’édition 2022 se déroulera le Vendredi 3 juin.

+33 5 57 71 98 51

Ville du Barp

Le Barp

dernière mise à jour : 2022-05-19 par