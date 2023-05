UN EVENT PETFRIENDLY À PARIS ! – SPA Gennevilliers | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 28 mai 2023, Paris.

Le dimanche 28 mai 2023

de 12h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre

▬▬▬▬▬▬ Journée Petfriendly La SPA de Gennevilliers et Le Hasard Ludique vous invite le 28 mai pour une journée Petfriendly.

Les animations :

Stand SPA de sensibilisation sur la protection animale et d’information sur nos missions, le bénévolat, nos loulous à l’adoption, les conditions d’adoption…

Stand de vente de goodies SPA : des produits aux couleurs de la SPA, à offrir aussi bien à vos loulous qu’à vos proches !

‍ Stand d’information et de séances courtes de kinésiologie pour animaux avec Maureen Gélin

Stand Ostéopathie animale avec Morgane Cornic

Stand photobooth avec Apolline Cornuet, pour une photo rigolote de votre loulou dans un décor original

⚾ Stand chamboultoutou : Un classique chamboultout à l’image de nos loulous avec des petits lots SPA à gagner (stylos, marque page, jeu en corde pour les chiens…)

Terrain de pétanque en libre-service (demander au bar – kit sur caution)

Les conférences :

« Comment approcher un chien que je ne connais pas » pour les enfants de 15h à 15h30 avec Melissa Jahyron Rauber, éducatrice comportementaliste canin

« Un chat heureux en appartement ! » avec Marion Cacchia, Pet-sitter et comportementaliste félin, à 15h45

« Les molosses : ces gros nounours mal-aimés (à tort !) » à 16h30 avec Melissa Jahyron Rauber, éducatrice comportementaliste canin

Suivez la SPA Gennevilliers sur les réseaux sociaux :

FACEBOOK // INSTAGRAM // SITE WEB

Comment savoir si je peux venir avec mon animal ?

Seront les bienvenus : Les chiens très sociaux et à l’aise avec les enfants et la foule. Il est entendu que les chiens devront être tenus en laisse ou harnais durant toute leur visite au Hasard Ludique et que les propriétaires veilleront aux distances de sécurité entre les chiens et ramasseront les déjections de leur chien.

Les chiens catégorisés sont aussi les bienvenus avec les mêmes conditions et sous réserve d’être en règle et de porter une muselière dans le respect de la législation en vigueur.

Pour la sécurité de tous, toutes les autres espèces devront rester à la maison, de même que les chiennes en chaleur et les chiens étant mal à l’aise avec leur congénère ou la promiscuité.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/5ziCFsspI coucou@lehasardludique.fr https://www.lehasardludique.paris/autre/2023-04-21/un-event-petfriendly-a-paris

