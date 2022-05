Un étroit partenariat entre le Mobilier national et le musée Napoléon Ier de Fontainebleau Château de Fontainebleau – Chapelle Basse Saint-Saturnin Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Le Mobilier national a consenti en 2021 d'importants dépôt au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau, reconfiguré selon le prisme « La France et l'Europe sous l'œil dans la main de Napoléon ». Trois pendules et une commode à forte charge historique sont venues nourrir le parcours de ce musée de synthèse d'envergure européenne. Ainsi, la « pendule en forme de monument » à la mémoire de Frédéric II de Prusse, reposant sur une martiale console, présentée à Paris en 1806 à l'Exposition des produits de l'industrie nationale, trône désormais dans la salle « Paris capitale du luxe ».

