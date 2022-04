Un étrange voyage, drame de Alain Cavalier (1981). Durée : 1h40 Cinéma Chaplin-Denfert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinéma Chaplin-Denfert, le mardi 19 avril à 20:00

**Un étrange voyage, drame de Alain Cavalier (1981)** Nous aurons l’occasion d’échanger avec l’actrice principale du film aux côtés de Jean Rochefort, habitante du 14ème qui se joindra à nous pour cette séance.

Prix d’entrée : 5 euros

Séance organisée par le Ciné Quartier Mouton-Duvernet Cinéma Chaplin-Denfert 24 place Denfert-Rochereau Paris Quartier du Petit-Montrouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T22:00:00

