Un été tout en fleurs et épices ! Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Un été tout en fleurs et épices ! Belfort, 12 juillet 2022, Belfort. Un été tout en fleurs et épices !

Parvis de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes Place d’Armes Belfort Territoire-de-Belfort Place d’Armes Parvis de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes

2022-07-12 – 2022-07-12

Place d’Armes Parvis de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes

Belfort

Territoire-de-Belfort EUR Laisse-toi embarquer par les histoires féériques de Christine Valot. Imagine en mots et crée ta fleur préférée en papier ou en carton. Par Le Jardin des Mots. Dès 4 ans. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes Laisse-toi embarquer par les histoires féériques de Christine Valot. Imagine en mots et crée ta fleur préférée en papier ou en carton. Par Le Jardin des Mots. Dès 4 ans. Entrée libre. En cas de pluie, repli en salle Kleber de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes Place d’Armes Parvis de l’Hôtel de Ville – Place d’Armes Belfort

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Belfort Territoire-de-Belfort Place d'Armes Parvis de l’Hôtel de Ville - Place d’Armes Ville Belfort lieuville Place d'Armes Parvis de l’Hôtel de Ville - Place d’Armes Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Un été tout en fleurs et épices ! Belfort 2022-07-12 was last modified: by Un été tout en fleurs et épices ! Belfort Belfort 12 juillet 2022 Parvis de l’Hôtel de Ville - place d’Armes Place d'Armes Belfort Territoire-de-Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort