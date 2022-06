Un été sur les quais, 14 juillet 2022, .

Un été sur les quais



2022-07-14 10:00:00 – 2022-08-21 22:00:00

Du 14 juillet au 21 août

Un été sur les quais

Entre la cathédrale et l’Isle, les quais se parent de leurs plus beaux atours cet été et s’habillent de leurs tenues de vacances pour 6 semaines de détente, de loisirs, de gourmandise, d’animations… Un été sur les quais revient pour une superbe 2e édition.

Espace zen avec des transats (10 h / 22 h)

Activités aquatiques pour profiter de la rivière avec des pédalos mais aussi pratique du kayak, du canoë et du paddle avec le club de canoë-kayak (10 h / 12 h & 13 h 30 / 19 h)

Espace de restauration pour se régaler et se désaltérer (10 h / 23 h)

Espace sportif avec babyfoot, boulodrome, beach volley et tennis de table (10 h / 22 h)

Animations en soirée. Quai zen, quai sportif, quai gourmand ou aquatique… Cet été, les quais de Périgueux, c’est « The place to be ! ».

Tous les jours de 10h à 23h – Accès libre

GRATUIT

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-06-20 par