Un été sportif à Granville., 21 juillet 2022, . Un été sportif à Granville.



2022-07-21 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-21 10:30:00 10:30:00 Vivez un été sportif à Granville.

Rendez-vous les mardis et jeudi du 12 juillet au 30 août au Plat gousset pour un réveil musculaire de 9h30 à 10h30 (limité à 50 personnes et ouvert en priorité aux 60 ans et +).

Rendez-vous les mercredis et…

