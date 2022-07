Un été sportif à Granville

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 11:00:00 Vivez un été sportif à Granville.

Rendez-vous les mercredis et vendredis du 13 au 29 juillet à la station fitness du Val-ès-Fleurs de 10h à 11h (limité à 20 personnes et ouvert à tous à partir de 18 ans). dernière mise à jour : 2022-06-30 par

