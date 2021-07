Un été singulier #2 à St Jean du doigt spectacles-concerts Saint-Jean-du-Doigt, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Jean-du-Doigt.

Un été singulier #2 à St Jean du doigt spectacles-concerts 2021-07-23 – 2021-07-23

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Saint-Jean-du-Doigt

Spectacle-concerts au jardin public de Saint Jean du doigt, organisés par l’association/label « Le Chemin des ânes ».

Trois rendez-vous artistiques, en un lieu commun, empruntant des chemins esthétiques détournés et surprenants.

L’objectif de la programmation « Un été singulier #2 » est de ré-ouvrir les possibilités de rencontres humaines, après cette crise sanitaire, grâce à des rendez-vous artistiques avec des artistes de la région.

L’objectif est aussi de poursuivre l’élan insufflé avec la programmation de l’année dernière pour ancrer sur notre territoire rural l’accès aux esthétiques contemporaines. Comme l’année dernière, nous souhaitons qu’un lieu unique pour ces manifestations soit identifié par le public comme rendez-vous régulier. Le jardin public de Saint Jean du Doigt regroupe plusieurs critères favorables : lieu enclos permettant un sens de circulation des entrées et des sorties, espace ouvert et large permettant la distanciation physique, symbole du jardin public comme lieu communautaire, proximité de l’église et l’enclos classés aux monuments historiques… La municipalité nous assure l’accès à la salle des fêtes « Kasino » en cas de mauvais temps.

– Vendredi 23 juillet 2021 – 18h

Performance dansée sur musique improvisée : Rémi Leblanc-Messager & Pauline Sol Dourdin (danse) & Nicolas Pointard (batterie)

Busking : Hélène Labarrière – contrebasse / Hasse Poulsen – guitare

– Samedi 24 juillet 2021 – 18h

Performance dansée sur musique improvisée : Rémi Leblanc-Messager & Yann Madec (électronique)

Energie noire : Nicolas Péoc’h – saxophone alto / Vincent Raude – électronique

– Dimanche 25 Juillet – 18h

Performance dansée sur musique improvisée : Rémi Leblanc-Messager & Pierre Stephan (violon)

Duo Jean-Michel Veillon-Jean-Mathias : Pétri Jean-Mathias Pétri – flûtes traversières en métal / Jean-Michel Veillon – flûtes en bois

Informations complémentaires

– tarifs : 10€ par jour (5€ tarif réduit : demandeur d’emploi et étudiant), 20€ pass trois jours, gratuit pour les moins de 18 ans.

– contact réservation : mairie de St Jean du Doigt 02 98 67 34 07 ou chemin.des.anes@gmail.com.

L’association/label « Le Chemin des Ânes », basé à Saint Jean du Doigt et soutenu par la municipalité de cette petite commune rurale du littoral nord-finistérien, porte et défend depuis 14 ans des projets artistiques singuliers, qui empruntent des chemins détournés, expérimentaux, s’aventurant dans des marges esthétiques, notamment par l’interdisciplinarité.

chemin.des.anes@gmail.com +33 2 98 67 34 07

dernière mise à jour : 2021-07-08 par